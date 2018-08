The Moniker hyllar Robert Broberg med konsert

Daniel "The Moniker" Karlsson ger tre hyllningskonserter till artisten Robert Broberg i november där han ska framföra artistens låtar, enligt ett pressmeddelande. Det gäller tre datum totalt: Stockholm den 27 november, dagen efter i Norrahammar och Göteborg den 29 november.

The Moniker slog igenom i tv-programmet "Idol" 2007 där han slutade på en fjärdeplats. 2011 tävlade han i Melodifestivalen med låten "Oh my god" som via Andra chansen tog sig till final och där slutade på en tredjeplats.

Robert Broberg hade låtar som "Båtlåt", "Uppblåsbara Barbara" och "Jag måste hejda mig" i sin katalog. Han avled 2015, vid 75 års ålder.