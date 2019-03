The Stray Cats släpper nytt album

Rockabilly-veteranerna The Stray Cats är tillbaka med en ny platta. Dessutom ger sig originalmedlemmarna Brian Setzer, Lee Rocker och Slim Jim Phantom ut på en Europaturné - som avslutas i Falun den 20 juli.

Den nya plattan heter "40" - passande då bandet firar 40-årsjubileum - och är deras första på 26 år. Albumet spelades in i Blackbird studios i Nashville sent 2018 efter bandets första spelningar i Nordamerika på mer än tio år.

â??Den nya plattan känns faktiskt som den första, avslappnad och rakt på. Vi spelade in den live I studion som ett gig. Vi stod alla i samma rum med alla stärkarnas volymknappar på 10. Vi lyckades fånga vad som är unikt med det här bandet och då det hettar till ordentligt. Det var magiskt", säger Lee Rocker i ett pressmeddelande.

The Stray Cats bildades i New York 1979 och bland deras hits finns låtar som "Runaway boys", "Rock this town" och "Stray cat strut".

Nya albumet "40" släpps den 24 maj.