"This is America" nådde 100 miljoner

Childish Gambinos "This is America" är en av de musikvideor som snabbast kommit upp i 100 miljoner visningar på Youtube. Videon, som tar upp vapenvåld och rasism, behövde bara lite mer än en vecka för att nå milstolpen som Adeles "Hello" nådde på fyra dagar och Miley Cyrus "Wrecking ball" på sex dagar.(TT)