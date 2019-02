Tidigare outgiven Tom Petty-låt släppt

En tidigare outgiven låt med Tom Petty har lagts ut på Youtube av den framlidne rocklegendens band, rapporterar Rolling Stone.

Låten "For real" spelades in år 2000 och kommer även vara med på det kommande samlingsalbumet "Tom Petty And The Heartbreakers: The Best Of Everything". Albumet, som släpps i mars, innehåller 38 av bandets största hits som: â??American Girl", â??I Wonâ??t Back Down" och â??Mary Janeâ??s Last Dance".

Albumet blir det andra att släppas efter Pettys död 2017. I september förra året släpptes "American treasure", en box med en blandning av tidigare outgivna live- och studiolåtar som Tom Pettys dotter, fru och medmusiker tagit fram.

Tom Petty avled hösten 2017 av en läkemedelsöverdos. Innan dess hade han en över 40-årig karriär bakom sig, bland annat som soloartist och med The Heartbreakers samt i supergruppen The Traveling Wilburys.