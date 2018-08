Tidslinje: Madonnas 60 första år

1958: Madonna Louise Ciccone föds den 16 augusti i den amerikanska delstaten Michigan. Hon växer upp i ett katolskt hem tillsammans med fem helsyskon och går under smeknamnet Little Nonni.

1963: Madonnas mamma, Madonna Fortin Ciccone, dör i bröstcancer, 30 år gammal.

1966: Pappan Tony Ciccone gifter om sig, och Madonna får senare två halvsyskon.

1974: Träffar dansläraren Christopher Flynn som inspirerar och introducerar Madonna för dans, klassisk musik och gayvärlden.

1978: Hoppar av universitetet i Michigan, en dryg månad före sin 20-årsdag, för att flytta till New York och satsa på sin dröm att bli dansare. Med 35 dollar i fickan kliver Madonna ur taxin på Times Square i New York för att börja sitt nya liv. Hon flyttar till East Village, studerar dans, lever på popcorn och arbetar extra på kafékedjan Dunkin' Donuts.

1982: Debutsingeln "Everybody" släpps i oktober och blir en danshit på klubbarna i New York. Madonna medverkade inte på singelns omslag eftersom skivbolaget ville rikta in sig på en afro-amerikansk köpkrets.

1983: Släpper den självbetitlade debutplattan med hitlåten "Holiday". Madonna skriver fem av plattans åtta låtar, inklusive "Burning up" och "Lucky star".

1984: Madonna uppträder, iklädd bröllopsklänning, på den första upplagan av MTV Video Music Awards med låten "Like a virgin" - som släpptes samma år.

1985: Rosanna Arquette och Madonna har huvudrollerna i filmen "Desperately seeking Susan". Madonnas klädstil i filmen sätter spår i populärkulturen.

1985: Madonna åker på sin första nordamerikanska turné, med The Beastie Boys som förband.

1985: Gifter sig med skådespelaren Sean Penn på sin födelsedag. Paret har både en roll i filmen "Shanghai surprise" som släpps följande år. Äktenskapet varar i fyra år.

1989: Madonna skapar kontrovers med musikvideon till "Like a prayer" där hon bland annat kysser en helgonfigur och dansar framför ett brinnande kors.

1990: Släpper låten "Vogue" och gör dansstilen voguing, som utvecklats inom hbtq-kulturen, allmänt känd.

1992: Grundar företaget Maverick.

1996: Madonna spelar huvudrollen i musikalfilmen "Evita" och vinner en Golden Globe för sin insats.

2000: Släpper plattan "Music" som toppar Billboardlistan.

2003: Madonna hånglar med Britney Spears under ett uppträdande på MTV Video Music Awards. Debuterar samma år som barnboksförfattare.

2005: Släpper Abba-samplade singeln "Hung up" från sitt tionde album "Confessions on a dance floor". Ramlar av en häst på sin födelsedag och bryter nyckelbenet samt tre revben.

2006: Är med och grundar välgörenhetsorganisationen Raising Malawi.

2008: Gör regidebut med filmen "Filth and wisdom" och väljs in i Rock and Roll Hall of Fame.

2012: Madonna uppträder i halvtid på Super Bowl, som slår tittarrekord.

2018: Popdrottningen fyller 60 år och släpper senare i år sitt fjortonde album.

Källa: The Telegraph och Billboard.