Tio av Eurovisions finalister utses i kväll

Semifinalens överlägset största förhandsfavorit är Netta, från Israel, med bidraget "Toy". Det är poplåten som sticker ut med inslag av kycklingkackel och sin koppling till metoo-rörelsen genom textraden "I'm not your toy, you stupid boy". Israel är också en av storfavoriterna när oddsmakare tippar årets totala vinnare, men hon är inte den enda i semifinalen som anses vara med i kampen om segern.

Flera spelbolag sätter låga odds, mellan 1,02 och 1,75, på de tio största favoriterna och om oddsen blir ett slags facit över utgången är det Israel, Cypern, Estland, Tjeckien, Bulgarien, Grekland, Österrike, Litauen, Armenien och Belgien som tar finalplatserna i kväll.

Behåller greppet

Tjeckiens Mikolas Josef, som tvingats ändra i sitt nummer efter en ryggskada vid en repetition för drygt en vecka sedan, behåller greppet om låga odds när han äntrar scenen med hängslen och ryggsäck. Låten "La forza", med Estlands Elina Nechajeva, är också en lågoddsare som länge legat bra till i förhandsspekulationerna, och som utskiljer sig genom operapop.

Med ett pyrosprakande och maffigt nummer kan Saara Aalto, om hon lyckas väl med sin "Monsters" under semifinalen, se till att ett halvsvenskt bidrag är finalklart redan i kväll, då svenskarna Joy Deb och Linnea Deb varit med och skrivit låten som tävlar för Finland.

Aalto har tävlat i brittiska "X Factor" och hon tror att det skulle kunna ge henne några fördelar.

– Jag önskar att jag har något gemensamt med folk i Europa som känner igen mig sedan tidigare, säger Saara Aalto till TT.

Hoppas på röster

Hon hoppas därför lite extra på poängen från Storbritannien.

– Klart att jag blir sur om jag inte får någon poäng alls, säger hon.

– Jag har tur då Storbritannien får rösta i min semifinal. Det är kul.

Eurovisions första semifinal avgörs i kväll och sänds i SVT1 klockan 21.