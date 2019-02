Tre svenskar kan vinna Grammy

Hårdrocksbandet Ghost är nominerat i kategorierna årets rockalbum och årets rocklåt. Bandet har vunnit pris tidigare på galan, 2016 utsågs deras låt "Cirice" till årets metallåt.

Låtskrivaren Ludwig Göransson är nominerad dels för filmmusiken till filmen "Black Panther" där han kan prisas för bästa filmmusik, och dels för sina samarbeten med artisten Childish Gambino. Totalt har han chans att vinna fyra priser.

"Får nypa sig"

Han är nominerad i kategorin årets skiva för Childish Gambinos "This is America", i kategorin årets låt för låten med samma namn samt bästa r'n'b-låt för låten "Feels like summer".

– Man får nypa sig i armen och tänka att man vaknar, det här var ingenting som vi ens kunde drömma om när vi började, har Ludwig Göransson tidigare sagt till TT.

Lamar favorit

Artisten och tidigare "Idol"-vinnaren Erik Grönwall är nominerad för sin roll i livesändningen av Andrew Lloyd Webbers och Tim Rices musikal "Jesus Christ superstar", där skivan från livesändningen är nominerad i kategorin årets musikalalbum.

Den som har flest vinstchanser under galan är rapparen Kendrick Lamar, som är nominerad i åtta kategorier. Efter honom följer Drake som har chans på totalt sju priser.

Galan arrangeras i Los Angeles natten till måndagen svensk tid och den leds av r'n'b-stjärnan Alicia Keys.