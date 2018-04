Ulvaeus: Trodde Abba skulle vara bortglömda

Nyheten om att Abba ger ut ny musik slog ned som en bomb. Men att det skulle tas väl emot var alls ingen självklarhet, säger Björn Ulvaeus i en intervju i CNN.

– Vi trodde vi skulle vara bortglömda, men så verkar det inte vara alls, säger han.

Ulvaeus berättar också att han och Benny Andersson kontaktades av musikmogulen Simon Fuller, och att de när de började jobba med gamla Abba-låtar kände att det kunde behövas ett par nya. När de väl var i studion var det som om tiden stått stilla.

– Det var fantastiskt. Vi hade inte varit i studion ihop sedan 1982 men det tog bara ett ögonblick, sedan tittade vi bara på varandra - det var som om ingen tid förflutit. Jag antar att det beror på att vi är så goda vänner och att banden mellan oss är så starka, säger han.

Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad tänker dock inte ställa sig på scenen igen. Den första av de två nya låtarna, "I still have faith in you", ska framföras av "Abba-avatarer" - medlemmarna i digital form - i en global tv-sändning i december. Sedan ska "abbatarerna" åka på världsturné.