Ursäkterna vi minns

Vissa sorters förlåt skakar om och lämnar större spår än andra. Här är ett axplock av olika sorters ursäkter - och medföljande skandaler - vi minns från de gångna åren. "We care about the small people" Oljeplattformen Deepwater Horizon exploderar i Mexikanska golfen den 20 april år 2010. Elva arbetare dör.(TT)