Veteraner möter nybörjare i Andra chansen

De flesta artister har ändrat sina nummer minimalt från deltävlingarna, men Arvingarna har fått tillbaka sin saknade fjärde medlem, trummisen Tommy Carlsson. De övriga tre har därmed fått hjälpa till att lära ut koreografin, som anpassats från förra veckan när bandet gick vidare från Lidköping.

– Vi har justerat numret eftersom vi är fyra i stället för tre. Koreograferna har haft en tanke och en plan för om vi går vidare och Tommy är med, så det har inte varit några problem, säger Casper Janebrink.

Tommy Carlsson har varit på en resa för att fira sin och fruns 50- respektive 40-årsdag.

– När jag såg dem framträda förra veckan kände jag "shit, där ska jag vara med sedan". Det såg så bra ut. Men vi har repat lite redan och hoppas att det kommer gå vägen, säger han.

"Det är läskigt"

Rebecka Karlsson står i duell mot Arvingarna och är en smula nervös över att som nybörjare möta de tidigare vinnarna.

– Det är läskigt. De är ju veteraner och har gjort det här flera gånger. Men även om jag hade åkt ut hade jag blivit glad för deras skull. Går jag vidare själv kommer jag att bli tårögd och överlycklig, säger hon.

För att få ännu mer styrka i bidraget, som handlar om att lämna småstaden och bege sig ut i världen, har fler dansare kallats in. Och Rebecka Karlsson avslöjar att hon även har tagit hjälp av en annan deltagares sångcoach.

– Vi har tagit in en till boxningstjej och en balettdansös så att det representerar ännu mer fighting och frihet. Jag kände sist att sången inte satt helt hundra.

– Jag har svårt att hålla tonerna när jag blir övertaggad, så jag hoppas kunna träna upp magstödet med hjälp av min sångcoach Marie. Jag träffade henne faktiskt i Leksand. Hon var Omars sångcoach och jag fick hjälp eftersom jag var så spänd, säger hon.

Jobbat som vanligt

Anna Bergendahl är hittills den enda Melodifestivaldeltagaren som tagit sig in på Svensktoppen med årets bidrag "Ashes to ashes". Hon möter Andreas Johnson i Andra chansen, men inför duellen har hon jobbat på som vanligt under praktiken som läkarstudent.

– Jag har kört på med min praktik på sjukhuset i Örebro och jobbat på dagarna. Det är några patienter som har kopplat att det är jag och då har man fått lite pepp, säger hon och fortsätter:

– Jag vill ju så gärna bli läkare, men om jag kommer till final och det tar fart ännu mer så måste jag nog ta en paus. Det går inte att sia om hur det går, det är svenska folket som bestämmer, säger hon.