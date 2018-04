Vinylfabrik öppnar på svensk mark

Bara i Sverige ökade vinylförsäljningen med 38,7 procent under 2016 enligt Ifpi:s senaste statistik.

Det är en trend som musikproducenten Pedro Ferreira har noterat och tagit vidare genom att starta vinylpresseriet Spinroad vinyl factory i Göteborg tillsammans med ytterligare tolv ägare.

"Varje gång jag har spelat in en kund, undrar den var en kan trycka sin musik på vinyl. Svaret har alltid blivit 'I Tyskland eller Nederländerna, men det kommer ta över tio veckor'. Så när jag fick chans att hyra en underbar yta under min studio, var det en no brainer!" säger Pedro Ferreira, vd för Spinroad vinyl factory, i ett pressmeddelande.

Tanken är att den nya vinylfabriken ska tillverka runt 17 000 skivor i veckan, och samtidigt konkurrera med internationella vinylpresserier genom att sätta en tidsgräns på leverans inom 30 dagar.

Men Spinroad vinyl factory är inte bara en fabrik:

"Jag drömmer om en plats där musiker samlas och fantastisk ny musik skapas. Det kommer finnas en skivbutik, ett café och en livescen. Det blir en underbar plats som först och främst hyllar musik!" säger Pedro Ferreira i ett pressmeddelande.

Vinylfabriken slår officiellt upp portarna den 26 maj i Lindome, Göteborg.