Weinstein nekar till nya våldtäktsanklagelser

Harvey Weinstein nekar i rätten till de senaste övergreppsanklagelserna som har riktats mot honom och släpps mot borgen.

Den 66-åriga filmproducenten är nu åter på fri fot efter domstolsförhandlingar i New York under måndagen, då han anklagades för ett sexuellt övergrepp som ska ha ägt rum under 2006. Weinstein är sedan tidigare åtalad för två våldtäkter, som ska ha inträffat under 2004 respektive 2013.

Åklagaren Cyrus Vance har tidigare sagt att Weinstein är anklagad "för några av de mest allvarliga sexuella övergreppen" och uppmanat potentiella offer att träda fram.

Utöver åtalen har över 70 kvinnor gått ut offentligt och anklagat Weinstein för olika sexuella övergrepp. Vittnesmålen kommer främst från kvinnor inom filmbranschen som har jobbat med Weinstein genom åren. Anklagelserna gav upphov till Metoo-rörelsen under hösten 2017, där kvinnor över hela världen delade med sig av sina upplevelser av sexuella trakasserier och övergrepp.