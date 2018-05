Whitney Houston-dokumentär skakar om i Cannes

– Det var dags för världen att få veta sanningen. Nu är det ute, det känns bra, det ger en känsla av frihet, säger Pat Houston till TT.

Hon är gift med Whitneys halvbror Gary. Denne har också haft stora problem med drogmissbruk, och det var när Pat bad sin man att försöka berätta för henne om vad som plågade honom, som han först berättade att han själv blivit sexuellt utnyttjad som barn och sedan att detta också hade gällt Whitney.

Det avslöjas i dokumentärfilmen "Whitney", som får världspremiär på Cannesfestivalen. Filmen är regisserad av Kevin Macdonald (som tidigare gjort spelfilmen "The last king of Scotland" och en hyllad dokumentär om Bob Marley).

– Vi jobbade med filmen under två år, och det var först ett par veckor innan jag skulle börja klippa den som vi fick veta detta med det sexuella utnyttjandet, säger han.

– Då hade jag länge funderat över om det fanns någonting bakom som vi inte visste, jag tittade på bilder på Whitney och kände att det fanns ett trauma gömt någonstans. Det vi fick veta gjorde ju att jag fick konstruera om filmen, jag fick ändra varenda aspekt av den, och att redan filmade scener fick en ny innebörd.

"Tvingades bli vuxen"

En av dessa scener visar hur Whitney har med sig sin då mycket unga dotter Bobbi Kristina på turnéer och till och med har med henne uppe på scenen. Hon ville inte lämna dottern ensam hemma - Whitney hade själv varit ensam och då blivit sexuellt utnyttjad.

– Men att ha med ett litet barn på turné med allt vad det innebär, med sena nätter och missbruk, är ingen lämplig miljö för ett barn. Bobbi Kristina fick ingen fast uppväxt. Hon tvingades bli vuxen alldeles för fort, säger Pat.

– När jag fått veta sanningen förstod jag varför Whitney alltid sa till mig att jag inte fick lämna min dotter ensam.

Bobbi Kristina gick bort tre år efter sin mamma, bara 22 år gammal.

"Diskuterade länge"

I filmen namnges den påstådda förövaren som soulsångerskan Dee Dee Warwick, kusin till Whitney Houston. Dee Dee avled 2008.

– Att nämna henne vid namn var något vi diskuterade länge. Men jag hoppas att genom att vi gör det, så kan någon annan som också blivit utsatt fatta modet att berätta vad de har varit med om, säger Pat Houston.

Whitneys pappa avled för många år sedan. Modern lever, men är gammal och skröplig.

– Jag berättade för henne om vad jag fått veta. Hon blev chockad, säger Pat Houston.

"Whitney" kommer att få biopremiär i Sverige under det kommande året.