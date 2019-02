Wiktorias kalldusch blev till champagneregn

Duschen på scenen i Wiktorias bidrag "Not with me" byttes ut mot ett champagneregn på Melodifestivalens efterfest.

Alla tre gånger som Wiktoria har tävlat i Melodifestivalen har hon gått vidare till final, den här gången blir det Mohombi med låten "Hello" som gör henne sällskap.

– Det känns helt sjukt, det är jättekul att få köra i finalen, sedan vet vi inte hur det kommer att gå, men att låten har tagits emot så bra betyder allt för mig, säger hon till TT.

"Skönt att få ut det"

"Not with me" är en självupplevd historia om olycklig kärlek.

– Det här var mitt sätt att få uttrycka mig och det var skönt att få ut det, säger hon.

TT: Kommer ni att göra några förändringar inför finalen?

– Vi kommer att sätta oss ner i morgon (söndag) och titta på det, sedan får vi se vad vi bestämmer, säger hon.

Mohombi är inte heller helt ny i Melodifestivalsammanhang - han medverkade i tävlingen 2005 och har sedan dess haft flera internationella framgångar. Nu har han siktet inställt på att nå ut till Sverige och ser finalen som ytterligare ett sätt att vinna folkets hjärtan.

– Det kommer att bli maxat med flera otroligt duktiga artister och mer press. Jag tror att jag bara måste fokusera på att vara den jag är, och vara i mitt element. Svenska folket har visat mig otroligt mycket kärlek redan och det tar jag med mig, säger han.

Kan ändra numret

När han har firat klart delsegern kommer även han att börja slipa på numret.

– Jag har en strategi, men det kommer att bli en utmaning att genomföra den. Mina fans vet om att ingen av mina shower är sig lik och det blir lite svårt för mig nu då en stor del av mitt nummer är förinspelat. Jag måste komma på ett sätt att än en gång överraska min kära publik i Stockholm.

TT: Kan det betyda att även koreografin ändras?

– Jag vågar inte uttala mig än. Kapellmästaren är Fredrik "Benke" Rydman. Jag ser fram emot att sätta mig med honom på måndag och se hur vi tillsammans kan göra det ännu bättre.