WOW igång: "Bästa som händer på hela året"

Trots att det förekommer stormvarningar inför torsdagskvällen i Göteborg strålade solen när Sarah Klang klev upp på Linnéscenen på hemmaplan.

Iklädd en vit dress och tillsammans med en kör med kransar på sina huvuden tog Sarah Klang ton med den starka röst som gjort henne känd. Hennes debutalbum "Love in the Milky way" hyllades av kritiker, men under sin Way Out West-spelning passade hon även på att spela låten "A new day" från hennes kommande platta, till publikens jubel. Därefter uttryckte hon sin kärlek till besökarna, som fyllt upp området framför scenen.

– Det känns som att man är frikyrklig, sade hon.

"Hatar bajamajor"

Camilla Linderoth, Maja Christenson, Fanny Ekström och Linnea Björkäng radade upp Sarah Klang som en av höjdpunkterna under torsdagen, och delar av gänget är sedan länge frälsta Way Out West-besökare.

– Det är sommarens höjdpunkt, det här är det bästa som händer på hela året, varje år, alltid, säger Maja Christenson, och får medhåll av Camilla Linderoth.

– Det är väldigt mycket folk, och väldigt mycket folk som inte kommer från Göteborg. Det känns som att hela staden blir en folkfest när det är Way Out West, säger hon.

Fanny Ekström däremot berättar att hon själv inte varit ett fan av festivalen till en början, och har försökt att stå emot flera år. Till slut gick det inte.

– Jag är ganska anti festivalgrejen. Nu är det här en stadsfestival, så det är därför jag kan vara här. Jag vägrar bo i tält och jag hatar bajamajor, säger hon och skrattar.

– Alla ska verkligen hit, alla klubbar har förfester, efterfester, mellanfester, man vill inte vara utanför så man hänger med, tillägger Fanny Ekström.

Maten halva upplevelsen

Men det är inte bara artister och folkfest som lockar Göteborgstjejerna till festivalen.

– Maten! Halva upplevelsen är maten, den är fantastisk god och vart man än går är det vegetariskt. Superlyxigt, säger Maja Christenson.

En annan flitig Way Out West-besökare är Hanna Lundquist, som bara har missat två omgångar av festivalen. Hon är på plats tillsammans med Martin Palm och förutom att kolla på Arcade Fire, MIA och Popsicle, söker de sig även utanför musikakterna.

– Jag hopas kunna se Uje Brandelius liveföreställning någon eftermiddag, jag har hört att den ska vara väldigt bra men jag missade den när den spelades hemma i Gävle, berättar Hanna Lundquist.