Zayn tolkar Beyonce inför nästa albumsläpp

Goda nyheter för alla Zayn Malik-fans. Den före detta medlemmen i det brittiska pojkbandet "One Direction" - som debuterade som soloartist 2016 med plattan "Mind of mine" - bekräftar nu att ny musik släpps snart.

"Albumet är på gång, jag har några överraskningar till er också... här är ett smakprov.", skriver Zayn på Twitter under en video där artisten gör en cover på Beyonce.

Zayn har valt att tolka "Me, myself and I" - Beyonces tredje singel från plattan "Dangerously in love" som hon debuterade med som soloartist.

Det är inte första gången Zayn meddelar att album nummer två som soloartist är på gång. Tidigare i år avslöjade artisten på Instagram att albumet är färdigt, och i maj släppte Zayn singeln "Entertainer".