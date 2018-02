Zelda årets spel - svenskar utan pris

"The legend of Zelda: Breath of the wild" (Nintendo) blev utsett till årets spel vid Dice-awards, en av spelvärldens stora galor. Tre svenska spelutvecklare var nominerade i flera kategorier, men företagen Machinegames (Uppsala), Dice (Stockholm) och Tarsier (Malmö) fick alla lämna galan i Las Vegas utan något pris.

Machinegames "Wolfenstein II: The new colossus" var nominerat i kategorierna bästa musik, berättelse och actionspel. "Star wars battlefront II" från Dice var nominerat för bästa ljud och karaktär (Iden Versio) medan Tarsiers "Little nightmares" var nominerat för bästa visuella design.

Zelda var det mest vinstrika spelet på galan med totalt fyra priser.