12 000 vapen inlämnade under amnestin

Vapenamnestin är över för den här gången och polisen har gjort ett slags bokslut. Totalt lämnades cirka 12 000 vapen in varav merparten i storstadsregionerna, skriver polisen på sin hemsida.

Jaktvapen står för störst andel av de vapen som samlats in, men över 3 500 enhandsvapen är också inlämnade. När det gäller ammunition har 28 ton lämnats in under vapenamnestin mellan den 1 februari och den 30 april.

Enstaka vapen kan i dag med säkerhet kopplas till den kriminella miljön, enligt polisen.

– Att få in så här många vapen, som vi tidigare inte hade koll på, är naturligtvis jättepositivt. Men sedan ska man absolut vara försiktig med att säga att det har stor inverkan på skjutningarna vi har sett runt om i landet, sade Joakim Norenhag, projektledare för vapenamnestin vid polisen, till TT i samband med att amnestin avslutades.

Polisregion Syd toppar listan över regioner med flest inlämnade vapen. Vid vapenamnestin 2013 lämnades omkring 15 000 vapen in.