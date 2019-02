Äldre man utsatt för mordförsök i hemmet

Polisen åkte ut till platsen efter larm från anhöriga som upptäckt hans skador efter att ha kommit till bostaden.

– Vi tror att brottet har skett tidigt under fredag morgon eller under natten (mot fredag, reds anmärkning), en stund innan vi fick in ärendet strax efter 11, säger han.

Polisen är förtegen angående vad som föranlett misshandeln eller om det finns några misstänkta.

Anhöriga har via sociala medier beskrivit hur mannen i 80-årsåldern utsatts för mycket kraftigt och utstuderat våld under en längre period.

– Jag känner till de uppgifterna, men det är inget jag kan kommentera, säger Calle Persson vid polisen region Syd.

Bostaden har spärrats av och under lördagen pågår fortfarande teknisk utredning av brottsplatsen samt analys av målsägandes kläder för att säkra eventuella spår.

Skadeläget beskrivs fortsatt som allvarligt. På grund av mannens tillstånd har några ingående förhör med honom inte kunnat hållas, enligt Calle Persson.