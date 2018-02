Snökaoset: "Bitvis är det noll sikt"

Snöbyarna har varit kraftiga från söder om Stockholm och hela vägen ned till Skåne under natten. Snöandet har fortsatt i flera delar av landet under förmiddagen.

I Kalmar meddelar brandkåren att man kommer att använda alla resurser till operativ räddningstjänst. Räddningstjänsten har kallat in extra personal och har flera stycken bandvagnar i beredskap. Den ber också kommuninvånare, fastighetsägare och verksamheter i kommunen att skotta bort snö från utrymningsvägar, räddningsvägar och att vara vaksamma på snölaster på tak.

– Jag har jobbat här i 35 år men jag vet knappt om jag har varit med om att det varit så här besvärligt. Det är extremt halt på E22, alltså. Vi har haft ett flertal olyckor och avåkningar och det ligger bilar lite här och där, säger Kenneth Emricsson.

Bryggor i hamn slets loss

Räddningstjänsten har ryckt ut på sex trafikolyckor hittills och vissa har skett samtidigt på olika platser i kommunen. Emricsson körde själv in i en snödriva med sin bil tidigare under dagen. Snökanonen i kombination med vinden gör att snörök drar in över vägarna i Kalmartrakten.

– Bitvis när det är snörök så ser du knappt var vägen är. Jag missade en sväng när jag trodde jag var på vägen och råkade köra in i en snövall. Så det säger något om hur sikten är. Bitvis är det noll sikt, säger han.

Kraftig vind har dragit in från Vättern, vilket gjorde att fyra bryggor i småbåtshamnen i Huskvarna slets loss. Troligen för att isflak drivit in i hamnen och slitit loss bryggorna med stor kraft, enligt räddningstjänsten.

Trafikverket och polisen bedömer att det är så dåligt väglag i framför allt södra och sydöstra Skåne att vissa vägar inte är framkomliga. På polisens begäran har E65 mellan Ystad och Malmö stängts av i riktning mot Malmö, på grund av vädret.

Tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn är inställd hela onsdagen. Även vissa regionbusslinjer och expressbussar är inställda. Tågen är även inställda på flera håll i Östergötland och Småland, bland annat linjen mellan Linköping och Kalmar.

Trafikkaos i Stockholmsområdet

När morgontrafiken drog i gång i Stockholmsområdet inträffade mängder av olyckor, främst på E4 söder om Stockholm.

– Jag har inte grepp om hur många olyckor det är. Det är glashalt på E4 och det smäller längs hela vägen i båda riktningar, och många fordon är inblandade, säger polisens presstalesperson Eva Nilsson.

Inom en sträcka på bara några mil söder om Stockholm har det skett uppemot sex olika incidenter, bland annat tre olyckor med flera fordon utanför Norsborg och Hallunda, en olycka i höjd med Salem och flera fordon som havererat längs vägen strax utanför Södertälje och Järna. Framkomligheten är mycket begränsad längs sträckan, främst i södergående riktning.

Trafikanter uppmanas att följa väderrapporteringen och undvika att köra bil i de drabbade områdena om det inte är nödvändigt.

– Åk inte ut med bil. Stanna hemma, säger Eva Nilsson.

Lokaltrafiken är starkt påverkad av vädret i hela Stockholms län. Pendeltåg är försenade och inställda, i norra delen av länet stängs busstrafiken av helt och på flera vägar ut mot kusten sydöst om Stockholm har polisen valt att stoppa tung trafik på vägen på grund av det dåliga väglaget.

Lavinvarningar har utfärdats för västra Vindelfjällen, södra Jämtlandsfjällen och västra Härjedalsfjällen, där det är sannolikt att det går mindre laviner.