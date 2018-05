Avled efter arbetsplatsolycka

En 35-årig man har avlidit efter en arbetsplatsolycka utanför Helsingborg, rapporterar Helsingborgs dagblad.

Mannen arbetade på en gård när han hamnade i kläm under tung last. Kollegor på platsen kontaktade räddningstjänsten och polis och ambulans skickades dit, men mannens fick så pass allvarliga skador at han senare avled.

En polisanmälan har upprättats för att utreda vad som hänt, men enligt polisen finns det i nuläget inte några misstankar om brott.