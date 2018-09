Bakgrund: Här är turerna i regeringskaoset

9 september: Extremt jämn valrysare

Sverige går till val, och det preliminära resultatet pekar på dött lopp mellan blocken. Även om S och MP backar har de rödgröna partierna 144 mandat mot Alliansens 143. Sverigedemokraterna har stärkt sin roll som vågmästare.

Moderatledaren Ulf Kristersson kräver statsminister Stefan Löfvens avgång. Löfven vill dock invänta det slutliga valresultatet.

10/9: Avgångskrav och fika

Dagen efter valet är läget fortsatt låst. Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer menar att en Alliansregeringsalternativ är "det enda som finns på bordet", och säger att Löfven har en "grundlagsmässig skyldighet att avgå".

Liberalernas ledare Jan Björklund upprepar samtidigt att något samarbete med SD inte är aktuellt för Alliansen. "Om något Alliansparti samarbetar med SD spricker Alliansen", säger han.

Både S-ledningen och de borgerliga håller möten under dagen. Ulf Kristersson instagrammar en bild med sina allianskollegor runt ett fikabord: "Konstruktiva samtal, men mycket arbete återstår", skriver han.

11/9: Täta kontakter men locket på

Det slutliga valresultatet dröjer, och i väntan på det lägger partierna locket på i striden om regeringsmakten. Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Anders Ygeman säger dock att S har kontakter med alla utom SD - men vill inte gå in på hur, när eller vem. Centerns Annie Lööf bekräftar att Ygeman kontaktat hennes gruppledare via sms. Centerns svar blev att det inte är läge för möten just nu. Även Liberalernas Jan Björklund uppger att Socialdemokraterna kontaktat dem i regeringsfrågan.

– Alla möjliga partier kontaktar varandra, de har kontaktat Alliansen och även oss, säger han till TV4.

12/9: Alliansen bjuder in Löfven

Alliansledarna försöker ta initiativet i striden om regeringsmakten genom att bjuda in Stefan Löfven till samtal. I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver de fyra partiledarna att de söker Socialdemokraternas stöd för en Alliansregering med blocköverskridande samarbete.

Inviten får dock omedelbart kalla handen av Stefan Löfven, som säger att S inte tänker vara stödparti åt en Alliansregering.

– Det är en tanke som kan avskrivas fullständigt.

13/9: Färdigräknat

När alla röster slutligen räknats blir de rödgröna ett riksdagsmandat större än Alliansen, precis som på valnatten. S+MP+V får tillsammans 144 mandat, Alliansen får 143 och SD 62. Drygt 26 300 röster skiljer blocken åt.

V-ledaren Jonas Sjöstedt säger att det är dags för Ulf Kristersson att "erkänna att han förlorat". Moderate partisekreteraren Gunnar Strömmer pekar istället på att Alliansen är större än den sittande regeringen. Dragkampen om vem som ska regera fortsätter.

14/9: Fortsatt väntan

Den obligatoriska omräkningen av rösterna drar ut på tiden, och det slutgiltiga valresultatet får vänta ytterligare två dagar. Anledningen är ett högt valdeltagande och att fler väljare valt att förtidsrösta samt att göra det närmare valdagen, enligt Valmyndigheten.

15/9: SD räds inte extraval

Sverigedemokraterna kan tänka sig ett extraval i Sverige. Partiets gruppledare Mattias Karlsson säger i Ekot att SD har goda förutsättningar att gå framåt i ett sådant val.

– Definitivt. Vi har ingenting att frukta, säger han.

Mattias Karlsson har också hamnat i blåsväder efter ett inlägg på Facebook dagen efter valet där han spår en "existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död". Karlsson kallar inlägget ett "pep talk till våra valarbetare".

16/9: Båda block hävdar seger

Efter en vecka är det slutliga resultatet av riksdagsvalet fastställt - och mandatfördelningen landar på samma siffror som vid det preliminära resultatet. De två blocken fortsätter båda att hävda att de är störst.

"Om inte Stefan Löfven och regeringen avgår självmant kommer vi att rösta för att de ska avsättas när riksdagen återsamlas", säger Ulf Kristersson.

"Det slutgiltiga valresultatet visar att vi socialdemokrater blivit det klart största partiet och har stöd av det största regeringsunderlaget", kontrar Stefan Löfven.

18/9: S vill göra upp om talman

Socialdemokraterna säger att de vill göra upp med de borgerliga om en gemensam talmanskandidat.

– Om vi inte kommer överens över blockgränsen blir det i praktiken SD som avgör, säger S-gruppledaren Anders Ygeman.

Men responsen från Alliansen är sval. "Alliansen har hela tiden varit tydlig med att vi kommer att presentera en gemensam talmanskandidat", kommenterar Moderaternas gruppledare Tobias Billström.

20/9: V sågar Söder

Vänsterpartiet tar strid mot Sverigedemokraterna om posten som riksdagens andre vice talman, som innehas av Björn Söder. V-ledaren Jonas Sjöstedt anklagar Söder för öppet homofobiska uttalanden och kritiserar honom för att ha sagt att samer och judar inte är svenskar.

– Han kan omöjligt företräda alla svenskar. Vi ser honom som diskvalificerad, säger Sjöstedt, och lanserar istället partiets egen kandidat, riksdagsledamoten Lotta Johnsson Fornarve.