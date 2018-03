Bombhot mot kyrka och bibliotek

Fredrikskyrkan i Karlskrona utrymdes efter bombhot under torsdagen. Bara några timmar senare riktades även bombhot mot stadsbiblioteket, som med anledning av telefonsamtalen stängde tidigare för kvällen, skriver Blekinge Läns Tidning. - Även en bank på Borgmästaregatan har fått in ett samtal via sin växel.(TT)