Bruk kan anmälas för dödligt såputsläpp

En vitgrå mjöljaktig illaluktande sörja har spridit sig från bruket ut i ån Visman och sedan runnit ut i Vänern i Kristinehamns kommun.

– Du ser inget liv, inget som rör sig, säger Peter Sundell, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Värmland.

Utsläppet inträffade i måndags förra veckan när ett fel uppstod i brukets vattenreningsprocess. En brunn stoppades igen vilket gjorde att stora mängder såpa flödade ut i ån. Detta gjorde i sin tur att syrenivåerna sjönk dramatiskt.

– Det vi ser är att syrenivåerna ligger under ett milligram per liter, och fisken börjar få problem när det ligger under fem milligram, säger Peter Sundell.

Även skräddare och andra insikter har försvunnit. Markägare runt Visman säger till TT att detta är det värsta utsläppet hittills. En beskriver det som "bedrövligt".

Det här är inte första gången bruket orsakar skador på miljön, så sent som i augusti dog fiskar till följd av ett utsläpp.

Bäckhammars bruk meddelar att man arbetar hårt med att åtgärda problemet och beklagar den inverkan man haft på miljön. Nu tittar länsstyrelsen på att gå vidare.

– Vi är skyldiga att lämna in en misstanke om miljöbrott, och det skulle jag inte utesluta. Det beror på allvarlighetsgraden, säger Peter Sundell.

Eftersom Visman rinner ut i Vänern har den mjölkaktiga sörjan även tagit sig dit, men där späds såpan ut så pass mycket att det inte ska vara någon större inverkan på djur eller miljö.