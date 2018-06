Elever låstes in efter larm - öppet igen

Drygt 600 elever på en skola i Malmö, med elever från förskoleklass till nionde klass, låstes i morse in på skolan under en halvtimme som en säkerhetsåtgärd, rapporterar Kvällsposten. Skolledningen valde att låsa in samtliga elever efter uppgifter om att det setts en maskerad och beväpnad person.(TT)