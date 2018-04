Fem häktade efter skottlossningen i Värnamo

Det var vid 17-tiden i fredags som polisen larmades till en adress i centrala Värnamo efter att ha fått uppgifter om skottlossning och bråk. Flera personer fick föras till sjukhus med skott- och skärskador och en person blev påkörd av en bil. Enligt polisen ska ingen ha skadats allvarligt.

En av dem som häktats, en man i 25-årsåldern, är misstänkt för tre mordförsök, två på platsen för dramat och ett senare vid Värnamo sjukhus. Tre andra män, två i 20-årsåldern och en i 30-årsåldern, är misstänkta för två mordförsök. En man i 50-årsåldern är misstänkt för ett mordförsök.

Polisen anhöll inledningsvis nio personer. Åtta på sannolika skäl misstänkta för försök till mord och en på sannolika skäl misstänkt för vapenbrott. På söndagen släpptes två av dessa, även om båda fortfarande är misstänkta för brott.

En person släppt

Under måndagen släpptes ytterligare en av de personer som suttit anhållen misstänkt för mordförsök. Medan en annan person är fortsatt anhållen på sannolika skäl misstänkt för försök till mord. "Beslut i häktningsfrågan avseende denna person ska tas av åklagare senast i morgon (på tisdagen)", skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Utredningen i ärendet går vidare med tekniska analyser, fortsatta förhör med de misstänkta, vittnen och målsägande. Bland annat har polisen tagit två bilar i beslag.

– Jag vill inte säga något mer om utredningen. Den går nu in i ett nytt skede. Alla vittnen är inte hörda och andra vittnen ska höras igen. Och då är det viktigt att jag inte sprider uppgifter som kan påverka utredningen, säger Klas Lorefors.

Kriminella gäng

Våldsamheterna tros handla om en uppgörelse mellan kriminella gäng i Värnamo.

– Polisen har haft dessa nätverk under uppsikt under lång tid, säger kommunalrådet Hans-Göran Johansson (C), själv tidigare polis, i en intervju med Värnamo Nyheter.