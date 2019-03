Gymnasielärare anhållen för våldtäkt

En lärare på en gymnasieskola i Kronoberg har anhållits misstänkt för våldtäkt, rapporterar P4 Kronoberg.

Den misstänkta våldtäkten ska ha ägt rum i april i fjol. Det är tre vuxna kvinnor som har anmält den nu anhållne mannen för ofredande, sexuellt ofredande och våldtäkt.

Enligt P4 har åklagaren arbetat länge med ärendet och har bland annat tagit in vittnesuppgifter för att kunna belägga vad som har hänt. Mannen togs in för förhör under tisdagen och anhölls alltså senare, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, den högre misstankegraden.