Här ansöker flest om elcykelpremien

Flest antal ansökningar om ersättning för köp av elcykel och liknande batterifordon har kommit från Stockholm. Men tittar man i stället på antalet ansökningar per 1 000 invånare kommer Stockholm först på en 14:e plats. Då är det Halland, Gotland och Östergötland som ligger först, följda av Skåne, Kronoberg och Blekinge.

– För de som hävdat att detta är ett storstadsfenomen så blir det ganska intressant när det visar sig att Stockholm hamnar så pass långt ner. Det som nu ska bli intressant att titta på är ju en kvalitativ studie för att se om de som har köpt en sån här faktiskt har ändrat sitt resebeteende, säger Tomas Hallquist, enhetschef för miljöbidrag på Naturvårdsverket.

3 000 ansökningar i veckan

Värmland, Gävleborg och Norrbotten kommer längst ner på listan.

– Men man kan tänka att de län där det både finns mer folk under sommaren och där sommaren också gjorde sitt inträde lite tidigare ligger lite högre. Norra delen av landet kanske kommer igen på slutet.

Det kommer fortfarande in runt 3 000 ansökningar i veckan till Naturvårdsverket och siffror från cykelbranschen visar att försäljningen av elcyklar är fortsatt hög, säger Hallquist. Totalt har 53 600 ansökningar kommit in och de flesta av dem gäller just elcyklar, även om premien också omfattar batteridrivna mopeder och motorcyklar samt en del fordon för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Finns pengar kvar

Men det finns runt 134 miljoner kvar och bidraget har utökats med 40 miljoner kronor för att även omfatta elutombordare till båtar.

Det stora problemet har varit att oväntat många har ansökt manuellt i stället för via nätet. 28 miljoner kronor har "låsts" för att försäkra sig om att alla de som ansökt manuellt inte ska drabbas om pengarna tar slut.

– Vi har anställt fler nu som bara sitter och matar in de manuella ansökningarna i systemet och vi beklagar att det har tagit lång tid, säger Tomas Hallqvist.