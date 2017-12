Det blåser kraftigt i Västsverige och vädret ställer till problem bland annat för tågtrafiken. Trafikverket och tågoperatörer har beslutat att ställa in flera tågturer.

– Det blåser för mycket. Ofta påverkas tågtrafiken när det blåser över 25 sekundmeter, säger Mette Ramquist, presschef vid Västtrafik, till GT.

De sträckor som berörs under lördagen är Strömstad-Uddevalla, Borås-Varberg och Lidköping-Herrljunga. Även under söndagen kommer tågturer att ställas in.

I Skara har en stor byggnadsställning rasat och räddningstjänsten i Mellersta Skaraborg varnar för att det ska bli ännu hårdare vindar under kvällen. Enligt Göteborgs-Posten är det i första hand Göteborg, norra Bohuskusten och i Sjuhäradsområdet som berörs av blåsten.