Hoppet står till brandflygplanen

Tanken är att italienska flygplan som kan skopa upp 6 000 liter vatten åt gången ska kunna göra skillnad i släckningsarbeten där helikoptrar och markinsatser hittills gått bet.

I Ljusdals kommun evakuerades på tisdagsmorgonen 55 personer i områden kring byarna Enskogen, Ängra och Kårböle, där bebyggelse som ligger i vindriktningen hotas. Räddningstjänsten uppgav under kvällen att tre av de fem bränderna i kommunen inte var under kontroll.

– Det ser inte bra ut. Det brinner okontrollerat. Spridningen går snabbt nu, sade Torbjörn Wannqvist, räddningstjänstens befäl i beredskap, till TT.

De italienska brandflygplanen kommer i första hand att sättas in i Gävleborg, där Ljusdal ligger, och i Älvdalen i Dalarna där branden under tisdagen spred sig till en yta på fem gånger fem kilometer. Sent på tisdagskvällen såg dock situationen något bättre ut i Älvdalen, enligt P4 Dalarna.

I Härjedalen har runt 60 fastigheter evakuerats i Olingdal, Olingsjövallen och ett område runt Härjeåsjön söder om Sveg . Även Lillhärdal kan komma att utrymmas.

"Det är ovisst om vi behöver evakuera Lillhärdal under onsdagen men vi förbereder oss för värsta scenariot. Vi behöver hjälp från luften för att stoppa branden. I värsta fall kan vi behöva evakuera Lillhärdal, det beror på brandförloppet", sade kommunalrådet Anders Häggkvist på tisdagskvällen, enligt Härjedalens kommuns hemsida.

Under tisdagskvällen begärde Sverige ännu fler helikoptrar från EU.

De italienska brandflygplanen kommer att stanna i Sverige i åtta dygn.