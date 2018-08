Hösten är redan här

– Ofta brukar vi se runt mitten av augusti att den meteorologiska hösten kommer till fjällkedjorna och in mot slutet av augusti till stora delar av Lappland, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Definitionen för meteorologisk höst är en dygnsmedeltemperatur på under 10 plusgrader fem dygn i följd. Några exempel på när hösten brukar anlända är Kiruna den 16 augusti, Östersund den 5 september, Stockholm den 29 september och Malmö den 12 oktober.

– Vi har haft dagar med hösttemperaturer de senaste dagarna i Norrlands inland, säger Alexandra Ohlsson.

Under helgen sveper en kallfront in över Sverige från Danmark och drar ner temperaturerna i hela landet.

– Den varma luften pressas bort söderut, säger Alexandra Ohlsson.

Under fredagsmorgonen kommer ett band av skurar in över mellersta Norrland som även kan innehålla åska. Kallfronten sträcker sig ner genom hela landet och regn kan även förekomma i Götaland. Allra längst i norr, främst i Lappland, kan till och med lokal frost slå till under natten. Det är dock inte den första nattfrosten utan flera nordliga orter har haft någon minusgrad tidigare i augusti, enligt SMHI.

På lördag och söndag väntas soligare väder men de högsta temperaturerna ser fortfarande ut att bli beskedliga, som mest 20 grader i söder. På enstaka håll i främst Svealand kan det komma skurar.

– På flera håll har vi en solig helg framför oss. Vi har växlande molnighet men vi har nederbörd som varvas med en del sol.

På måndag kommer ett nytt nederbördsområde in från sydväst medan på tisdagen kan vädret stabiliseras något och bli mer soligt.