Ingen drunknade i isolyckor i mars

Under januari 2018 omkom 14 personer i drunkningsolyckor, nio av dem gällde dödsolyckor på svag is. Sedan dess har det skett två drunkningsolyckor i Sverige: en i februari och en i mars. Totalt ger det 16 drunkningar under årets tre första månader, jämfört med 17 under samma period året innan.

– Sett över årets tre första månader är det normala siffror, men januari var helt horribelt. Det är den högsta siffran vi haft för den månaden sedan år 2000, säger Mikael Olausson på Svenska livräddningssällskapet.

TT: Vad kan det bero på?

– Vi fick faktiskt ganska mycket uppmärksamhet när det varit så många olyckor under januari. Vi gick ut och uppmanade folk att vara försiktiga och det kanske haft avskräckande effekt. Det skrevs mycket i lokaltidningarna om vårisen just inför påsk och det kan ha hjälpt lite grann.

Den person som omkom i mars var en 75-årig man från Lysekil som förolyckades när han föll i vattnet från en båt som skulle repareras i hamnen i Skagen. I februari drunknade en man som körde över kanten vid ett färjeläge med sin bil.

I mars 2017 drunknade fem människor, varav en av dem i en isolycka.