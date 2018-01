Kommunen: "Heroisk insats av personalen"

Strax efter halv två, natten mot fredag, gick automatlarmet på äldreboendet. När räddningstjänsten kom till platsen brann det kraftigt i husets café, dagvård och äldrecentrum. Direkt handlade det om att få ut de 63 boende ur huset. Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) prisar personalen.

– Personalen har gjort en heroisk insats. De har ringt varandra i informella telefonkedjor. Det var över tjugo medarbetare som snabbt kom till platsen för att hjälpa till med att få ut de boende, undan branden.

Dramatisk evakuering

Evakueringen blev dramatisk. Maria Olofsson, en av dem som deltog i arbetet, berättar för Skövde Nyheter:

– Vi bara slet ur dem ur sängarna. De som inte kunde gå drog vi ut på madrasser.

Tre fick föras till Skaraborgs sjukhus Skövde med lättare rökskador enligt polisen, två ur personalen och en av de boende. Två av dem kunde gå hem redan under dagen medan den tredje fick ligga kvar, men läget bedöms som stabilt. Övriga evakuerade kunde föras till ett annat äldreboende i närheten.

Räddningstjänsten fick branden under kontroll under förmiddagen och fortsatte sedan med eftersläckningsarbete. Man kunde konstatera att delar av Allégårdens byggnadskomplex har totalförstörts, men att det ändå är möjligt för många av de boende att flytta tillbaka in i boendedelen under kvällen.

– Huvudparten, dryga femtiotalet, kommer att kunna flytta tillbaka. Övriga löser vi inom kommunen, säger Peter Jansson.

Anhöriga ställer upp

I några fall är det anhöriga som ställer upp och tar hand om sina närstående, i alla fall under en tid. Men även om man löser boendefrågan kommer det att dröja innan all verksamhet kan vara igång igen.

Nu vidtar arbetet med att stötta boende och personal som varit med vid branden. Möten med personal har redan hållits och Posom-gruppen är aktiverad.

– Men det kommer att ta tid för oss att bearbeta det som har hänt, säger Peter Jansson.

Tibro kommun tror sig kunna ta hand om alla som drabbats men sju kommuner har erbjudit hjälp med akuta boendeplatser, sjuksköterskor och arbetsledare.

– Sånt är man tacksam för, säger kommunalrådet Rolf Eriksson.

Misstänkt grov mordbrand

Det är ännu oklart hur branden startade men polisen har inlett en förundersökning om misstänkt grov mordbrand.

– Det är den stora spridningsrisken och att många bor där som gör att det blir grov mordbrand. Sedan får vi se om den är anlagd eller om det beror på elfel eller liknande, säger Christer Fuxborg vid polisens region Väst.