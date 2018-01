Skottlossning i Malmö - försök till mord

En man i 20-årsåldern har skadats vid en skottlossning i Sorgenfriområdet i Malmö.

Det är oklart vilken typ av skador mannen har, men de betecknas som lindriga enligt sjukvården. Mannen sköts i benen, skriver Sydsvenskan. Polisen kan inte bekräfta det utan säger bara att hans skador tros ha orsakats av ett skjutvapen.

Polisen tog emot minst tre samtal med larm om höga smällar strax före klockan 19 på lördagskvällen. En brottsplats spärrades av och det ska finnas vittnen.

En förundersökning om försök till mord har inletts och två män har hämtats till förhör men de är inte misstänkta.

– Nej, de är hämtade till förhör eftersom vi tror att de kan ha uppgifter att lämna i ärendet som vittnen, men man vill ta in dem på stationen under mer ordnade former, säger polisens presstalesperson Calle Persson.

Vapenhundar och polisens kriminaltekniker har sökt efter spår i området. Ingen är gripen.