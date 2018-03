Man dog i polisens förvar i Göteborg

En man i 55-årsåldern avled i polisens förvar i Göteborg. Mannen hade blivit omhändertagen vid ettiden på natten då han uppträtt berusad i centrala Göteborg.

Mannen togs in till förvaret och vid en kontroll under natten upptäckte personalen att mannen var livlös. Livräddande åtgärder sattes omedelbart in och ambulans tillkallades, men hans liv gick inte att rädda.

– Vi har gjort en anmälan enligt rutin som kommer att handhas av sektionen för särskilda utredningar, säger Jenny Widén, presstalesperson för polisen i Västra Götaland.