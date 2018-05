Efter provläckor: Rutiner skärps ytterligare

På torsdagen och fredagen skrevs de sista nationella proven för terminen - i matematik 1 respektive matematik 2 i gymnasieskolan. Men som vid flera andra provtillfällen fick skolorna i sista stund plocka fram ersättningsprov, efter rapporter om att proven spridits bland elever på nätet. Situationen blev inte muntrare när det visade sig att även delar av ersättningsproven varit kända i förväg, därför att provkonstruktörerna av misstag publicerat dem.

Hela terminen har prov kommit på avvägar och spridits. Enligt Skolverkets sammanställning gäller det 6 av totalt 14 delprov för årskurs 9 och för gymnasieskolan 7 av totalt 50 delprov.

– Situationen är ohållbar. Vi måste ändra på systemet, säger Anders Boman, chef vid Skolverkets provenhet.

Spårbara

Så sent som förra veckan flaggade myndigheten för skärpta provrutiner nästa läsår. Nu konstaterar Anders Boman att ytterligare skärpningar är ett måste.

– Det bevisas gång på gång att proven inte hanteras på ett säkert sätt. Någonstans läcker det ut, och vi måste ändra på det.

En av de åtgärder som kan bli aktuell är att märka proven så att de blir spårbara.

– Vi ser ju var spridningen börjar, men i dagsläget har vi inte kunnat ringa in från vilken skola. Så spårbarhet av proven är en av de åtgärder vi överväger, säger Anders Boman.

Fyra år kvar

Skolverket ser också att distributionen måste ändras. Det kan innebära att bedömningsgrunderna (provfacit) kommer att distribueras digitalt i stället för per post. För även facit har spridits bland elever.

– Den riktiga digitaliseringen av proven ska vara genomförd 2022. Men dessförinnan måste vi vidta åtgärder med distributionen, och utöver utskick närmare provdatum överväger vi bland annat att skicka ut facit digitalt till rektorerna, säger Anders Boman.

Pengar i sjön

Klart är i alla fall att värdet av de nationella proven har rasat efter alla provläckor. Kostnaden för att ta fram proven är cirka 140 miljoner kronor per år, eller ett par miljoner per prov. Till det ska läggas all den tid lärarna får lägga på hantering och rättning.

– Alla resurser vi gemensamt avsätter blir ju pengar i sjön om proven läcker ut, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Hon säger också att hon kommer att ha en mycket tät dialog med Skolverket för att försäkra sig om att myndigheten har tillräckligt med resurser för att kunna säkra rutinerna kring de nationella proven.

– Jag vill också ta upp en dialog om de behöver regeländringar för att kunna spåra hur spridningen gått till, säger hon.

Skolverket har polisanmält tre anonyma konton från vilka provuppgifter har spridits, med avsikt att polisen ska kunna ta reda på vilka som finns bakom grupperna. I två av fallen har förundersökningarna lagts ned, eftersom brott inte kan styrkas.