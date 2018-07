Pojkar i gymnasiet dricker mindre alkohol

Pojkar i gymnasieåldern har aldrig redovisat en så låg alkoholkonsumtion som nu, när Can ställt frågan. I snitt dricker de 3 liter per år och person, att jämföra med 3,7 liter förra året.

– Det vi har sett under 2000-talet är en kraftig minskning vad gäller alkoholkonsumtion, både i årskurs nio och i gymnasiet. Om vi ser två år tillbaka kan vi säga att nedgången har bromsat in något, säger Anna Englund, utredare vid Can, till TT.

– Det som utmärker sig i årets undersökning är att det fortsätter att minska bland pojkar i gymnasiet.

Medelvärdet för flickor är 2,4 liter, och har varit nästan oförändrat i flera år.

Även rökning minskar bland pojkar i gymnasiet. I årets enkät svarade 19 procent att de röker. 2014 var siffran 28 procent.

– Ibland har folk uppfattningen att en minskad alkoholkonsumtion beror på att man använder andra droger, men det är inget vi kan se, säger Anna Englund.

Enkäten har besvarats av runt 4 900 gymnasieelever. Can har gjort ett slumpmässigt urval av 350 skolor och sedan ett slumpmässigt val av en klass på varje skola.

– Det finns alltid en felmarginal och man kanske inte ska uttala sig om upp- och nedgångar på enstaka procent, men man får se till den generella trenden för hur utvecklingen ser ut, säger Englund.