Över tiotusen illegala vapen kan lämnas in

– Syftet med amnestin är att minska antalet illegala vapen i samhället. Vi vet att dessa vapen ofta är en förutsättning för att grova brott ska komma till stånd, säger Joakim Norenhag, projektledare för vapenamnestin hos polisen, på en pressträff.

Förra året sköts 43 personer ihjäl och 140 skadades i 320 skjutningar. Detta år har också fått en mörk inledning. I helgen sköts två män ihjäl - en i Rissne i Sundbyberg och en i Malmö.

Mest jaktvapen

Den ökade tillgången på illegala vapen pekas ut som en orsak till skjutningarna. Ett sätt att få bort dessa kan vara genom vapenamnestin som kommer att gälla från och med den 1 februari till och med den 30 april i år. Den innebär att vem som helst kan lämna in oregistrerade och olagliga vapen eller ammunition till polisen utan att riskera straff.

Det vanligaste är att man kommer med vapnet i handen och lämnar det över disk, enligt Joakim Norenhag.

– På alla de ställen där vi ska kunna ta emot vapen ska vi ha en hög säkerhet, med bland annat vapenskåp etcetera, säger han.

Tre gånger tidigare har Sverige haft vapenamnesti. 1993 lämnades under tre månader in 17 000 oregistrerade skjutvapen och 15 ton ammunition, enligt polisen. Vid den andra amnestin, 2007, kom drygt 13 800 vapen och 14 ton ammunition in. Den senaste amnestin var 2013, då kom det in drygt 15 000 vapen och 36 ton ammunition.

Av de vapen som lämnats in vid tidigare amnestier var ungefär 50 procent jaktvapen, 30 procent så kallade enhandsvapen och 20 procent automatvapen. Vapnen förstörs efter det att de lämnats in.

Frågan är om man når de vapen som gängkriminella innehar med amnestin?

– Vi vill komma åt så många vapen som möjligt. Alla vapen vi får in är en vinst för samhället, säger Norenhag.

Att vapenlagarna skärpts kan ha effekt och få fler att vilja lämna in sina vapen, tror han.

Nya vapenlagar

Den som vill lämna in ett vapen ska betrakta det som laddat, säger Mikael Johannesson, forensiker på NFC som poängterar hur viktigt det är att vapnet hanteras varsamt.

– Gå aldrig i närheten av avtryckaren, säger han.

Våldsvågen med skjutningar har inte klingat av, konstaterar Linda Staaf, chef vid underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen hos polisen.

– Ungefär hälften av alla skjutningar och nästan alla där det förekommit dödlig våld kan kopplas till kriminella nätverk, säger hon.

Narkotikauppgörelser är den vanligaste orsaken bakom skjutningarna, även om de kan utlösas av exempelvis hämndaktioner.