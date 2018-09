Producenter pressade - dyrare kött väntar

För en grisproducent ökar kostnaderna för strö och foder med 4-5 kronor per kilo räknat på djurets slaktvikt. En nötköttsproducent får en merkostnad på 9-15 kronor per kilo slaktvikt och en lammproducent får en merkostnad på mellan 12 och 26 kronor per kilo slaktvikt.

– Konsumenterna måste stötta de svenska köttproducenterna, vi klarar inte av det själva, säger Jan Forssell, ordförande i Sveriges Nötköttproducenter.

LRF uppskattar att priset på köttet måste öka mellan sex och nio procent för att täcka upp för merkostnaderna för foder och strö. En 200 grams kotlett skulle i så fall öka 1:50 kronor i pris medan en biff blir 3:50 kronor dyrare och priset på en lammytterfilé ökar med 5:50 kronor.

Under valrörelsen har regeringen lagt fram ett förslag om att kommuner och landsting inte ska kunna köpa in utländskt kött som inte uppfyller samma krav som svenskproducerade livsmedel, ett förslag LRF välkomnar.