Regeringen vill satsa på landsbygden

– Under lång tid har landsbygden försummats. Det gäller oavsett regering, säger statsminister Stefan Löfven (S) på en pressträff tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

De presenterar regeringens landsbygdsproposition, vars fokus ligger på mål och den långsiktiga inriktningen, inte så mycket på konkreta förslag.

Utöver tidigare mångmiljardsatsningar på landsbygden vill regeringen satsa 1,5 miljarder kronor 2019-2020 och därefter 400 miljoner årligen på att förverkliga merparten av landsbygdskommitténs förslag.

Sex områden

För drygt ett år sedan lade den så kallade landsbygdskommittén fram ett betänkande om en sammanhållen och långsiktig landsbygdspolitik. Riksdagspartierna i kommittén enades också om 75 förslag för bland annat sysselsättning, företagande och statlig service på landsbygden. Regeringen vill nu gå vidare med flera av dem.

Men i förhandlingarna inför landsbygdspropositionen hoppade Alliansen av, bland annat för att partierna ville se mer konkreta förslag.

Pengarna som regeringen vill satsa kommer att fördelas på sex olika områden. Näringsliv och företagande får 430 miljoner kronor per år, innovation och kunskapsutveckling 49 miljoner kronor per år, utbildning 44 miljoner kronor per år, boende och transporter 105 miljoner kronor per år, kultur 22 miljoner kronor per år och Norrlandsstödet 100 miljoner kronor per år.

Sluta klyftor

Utöver landsbygdspropositionen har regeringen också fattat beslut om cirka 2,6 miljarder kronor under perioden 2018-2027 som ska gå till 30 utvalda landsbygdskommuner som bland annat har hög långtidsarbetslöshet. Regeringen har också fattat beslut om att utöka och permanenta driftstödet till lanthandlare.

– Klyftan mellan stad och land ska slutas. Vi kommer inte att kunna lösa det här på en mandatperiod, kanske heller inte på två, men kursen är klar, säger Stefan Löfven.

Målet med regeringens landsbygdspolitik är att ta till vara på hela landet.

– Man ska kunna bo, arbeta, driva företag och leva i hela landet, säger Stefan Löfven.

– Det måste fungera året runt.