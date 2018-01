Så beskrivs "skruvmejselkungen" i världen

Tyska magasinet Der Spiegel utnämner Kamprad till "skruvmejselkungen" och skriver vidare att "mannen med de kantiga glasögonen och de slitna jackorna har revolutionerat handeln över hela världen med sina billiga möbler för självmontering. Ena stunden har kunderna imponerats av de billiga produkterna - i andra stunden har kunderna drivits till vansinne av misslyckade bygginstruktioner och skruvar som saknas".

Der Spiegel lyfter också fram Kamprads skatteplanering och bakgrund som nazistsympatisör.

"De flesta svenskar förlät honom för allt. Till och med hans förflutna som sympatisör för nationalsocialisterna och hans medlemskap i högerradikala Nysvenska rörelsen fram till 1950."

BBC hade Ingvar Kamprads frånfälle i topp på sin hemsida under större delen av dagen. Britterna ger stort utrymme åt kopplingen till Småland, Kamprads arbetsmoral och sparsamhet. "We have Småland in the blood, and we know what a krona is", är ett av citaten som lyfts fram.

"Lämnade ett fint minne"

Ingvar Kamprad bodde i över 30 år i Epalinges, nära Lausanne i Schweiz. Maurice Mischler, lokalpolitiker i Epalinges , säger till den schweiziska tidningen 20 minutes att han är "mycket rörd" av Ingvar Kamprads bortgång.

– Vi uppskattade honom mycket i Epalinges. Herr Kamprad återvände till Sverige och lämnade oss med ett fint minne. Faktum är att de äldrebostäder som har finansierats med hjälp av hans gåva på tio miljoner (francs) håller på att slutföras. De kommer att öppnas om några veckor.

Ingvar Kamprad flyttade tillbaka till Småland 2013.

Snålheten delvis en fasad

Spanska medier var snabba att rapportera om Ingvar Kamprads död. Alla större mediesajter har nyheten högt upp.

En röd linje är beskrivningarna av hur svensken började som 17-åring med två tomma händer och hur han livet igenom idkade sträng sparsamhet. Tidningen La Vanguardia rubricerar egenheten som "snålhet", medan public service-bolaget RTVE rapporterar att Kamprad var världens åttonde rikaste person enligt Bloomberg.

Flera medier i Spanien betonar Kamprads insats för "demokratisk design".

New York Times skriver om Kamprads entreprenörskap och enorma rikedom men tar också upp hans förflutna med nazisympatier och alkoholproblem. Bilden av en sparsam Kamprad beskrivs som inte helt sann:

"Hans hem var en villa med utsikt över Genèvesjön och han hade en fastighet i Sverige och vingårdar i Provence. Han körde en Porsche utöver sin Volvo. Att han valde flygresor, hotellnätter och måltider i lågprisklassen var delvis för att föregå med exempel för sin personal, som förväntades följa efter, och se Ikea-anställningen som ett livslångt åtagande", skriver New York Times.