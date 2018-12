Spenat kan motverka fettlever

Hemligheten bakom de grönbladiga grönsakernas skyddande verkan är nitrat, ett salt som kroppen kan ombilda till kväveoxid. Forskarna rekommenderar därför att grönbladiga grönsaker, till exempel vanlig sallad, hamnar på tallriken varje dag. Högst nitrathalter har spenat och ruccola.

"Det krävs inte heller några stora mängder för att få en skyddande effekt, endast cirka 200 gram per dag. Men tyvärr är det många som helt väljer bort grönsaker i dag", säger Mattias Carlström, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Studien genomfördes på möss som gått på en västerländsk diet med mycket fett och socker. När mössen fick nitrat i födan såg forskarna en lägre andel fettinlagring i levern. Resultaten bekräftades sedan i studier på mänskliga leverceller. Forskarna upptäckte dessutom att möss med typ 2-diabetes fick lägre blodtryck och förbättrad insulinkänslighet.

"Ingen har ännu fokuserat på nitrat vilket vi tror är nyckeln. Nu vill vi genomföra en klinisk studie för att se om nitrat minskar risken att utveckla allvarlig leversteatos. Resultaten kan leda till utveckling av nya läkemedel eller kompletterande rön kring kosttillskott", säger Carlström.

Studien har publicerats i vetenskapstidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).