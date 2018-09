Storm på väg - SMHI varnar

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stormbyarna som väntas dra in över västkusten.

Från fredag eftermiddag väntas mycket hårda vindar och framåt kvällen varnar SMHI för stormstyrka med vindhastigheter på mellan 25 och 28 meter per sekund i vindbyarna.

Varningen gäller Halland, Bohuslän och inåt landet, från Sjuhäradsbygden upp mot sydvästra Vänern och inre Dalsland.

Sedan tidigare finns också en klass 2-varning för storm i Skagerrak, med vindar på omkring 15 meter per sekund under torsdagen. Framåt fredagseftermiddagen kan det enligt prognosen lokalt handla om vindhastigheter på 25 meter per sekund och under kvällen på mellan 24 och 28 meter per sekund.