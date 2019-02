Stormen har tagit fart i fjällen

Efter en något lugnare fredag drar hårda vindbyar på nytt in över fjällen under natten och morgonen, nu ännu kraftigare än de som kom under torsdagskvällen och natten.

Det djupa lågtrycket, som har fått namnet Julia, drar in i norra Norrland och rör sig sedan österut under lördagen. SMHI har utfärdat klass 2-varningar, den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen, för såväl i Norrbottens fjäll- och inland som för Västerbottens fjäll- och inland. Som blåsigast blir det i norra Lapplandsfjällen.

– Det har börjat blåsa i fjällen nu under natten och det kommer fortsätta tillta under morgonen och dagen, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.

– Det gäller framförallt norra Lapplandsfjällen och ända ner till Jämtlandsfjällen.

Snöbyar i Åre

Vädret kommer även att drabba Åre och dagens slalomtävlingar i skid-VM, inte lika hårt som längre norrut men deltagare och besökare ser ut att få huka sig i blåsten.

– Där (i Åre) är det en klass-1 varning. Det kan även komma snöbyar och det är risk för nedsatt sikt och snödrev, säger Jon Jörpeland.

Sportlovslediga i fjällen uppmanas annars hålla sig inomhus. "Gå inte ut på fjället!", skriver Krisinformation.se på Twitter.

Även bilförare bör undvika att ge sig ut på vägarna i största möjliga mån.

– Om man verkligen måste ta bilen handlar det i grund och botten om att sänka hastigheten. Vid sådant här väder minskar sikten och då gäller det att vara väldigt uppmärksam på väglag och sina medtrafikanter, säger Joanna Ljunggren, presstalesperson vid Trafikverket.

Vindarna avtar under kvällen och natten mot söndag.

Lugnt i söder

I övriga delar av landet blir det en betydligt lugnare helg.

– Det blir rätt lugnt vädermässigt i Götaland och Svealand. Det kan komma lite byiga vindar på några ställen men inte alls som i norra Norrland, säger Jon Jörpeland.

– Det finns några solchanser under inledningen av dagen, men under eftermiddagen ökar molnigheten.

Temperaturen kommer i Götaland och Svealand att ligga mellan 5 och 10 grader.