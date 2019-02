Varning för storm i halva landet

– Det blir riktigt blåsigt i norra delen av landet under söndagsdygnet och vidare in under måndagsdygnet, säger Sofia Söderberg, meteorolog vid SMHI.

Det stormiga vädret väntas först drabba Norrlandsfjällen för att sedan breda ut sig till Norrlands inland och kustland. I fjällen är en klass-2 varning för storm utfärdad från söndag kväll och framåt.

– Det är från söndag kväll som det väntas bli som blåsigast i fjällen, det kan bli upp till 25 meter per sekund, säger Sofia Söderberg.

Öster om fjällen, i kust- och inlandet, är en klass-2 varning för stormbyar utfärdad som gäller från söndag eftermiddag och kväll. Även där kan byvinden komma upp i 25 meter per sekund.

En klass 2-varning för storm eller stormbyar innebär en medelvind eller byvind på minst 25 meter per sekund. Det finns risk för skador på byggnader och risk för kringflygande föremål. Även risk för större skador på skog och för störningar i trafik och elförsörjning.

– Kommer du upp i de vindstyrkorna i fjällen är det mycket svårt att gå upprätt, om det är lös snö blir det mycket dålig sikt, till och med obefintlig, säger Sofia Söderberg.

Det stormiga vädret väntas hålla i sig fram till måndag morgon, men avta senare under dagen.