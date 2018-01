Efter kaoset - mer snö på väg

– Snöfallet kommer att börja avta under tisdagskvällen, men sedan tilltar det igen under sena natten och tidiga morgonen. Det berör främst i Södermanland och Stockholms län och till viss mån Gävleborg, säger Charlotta Eriksson, meteorolog vid SMHI.

Tisdagen bjöd på hårt väder i många delar av landet. Och SMHI hade utfärdat flera varningar för bland annat snöfall och hård vind.

– Många av vindvarningarna har plockats bort för att det har mojnat, de som ligger kvar är främst i norr. Det är för Västernorrland och Lapplandsfjällen, men där väntas det också mojna under natten säger Charlotta Eriksson.

Mängd olyckor

I Örebro län, Dalarna och Värmland inträffade en mängd trafikolyckor.

– Det har varit singelolyckor och mindre kollisioner. Jag har inte hört något om att någon skulle blivit allvarligare skadad, säger Mats Öhman, presstalesperson vid polisen region Bergslagen.

I södra Sverige inträffade många olyckor under morgonen och förmiddagen. Bland annat rörde det sig om avåkningar, bilar som voltat, personbilar som har åkt in i vajerräcken, personbilar som krockat med en lastbil och i Ronneby har en buss kolliderat med en personbil.

Även i västra Sverige var det besvärligt väglag.

– Vi har haft en rad olyckor runt om i regionen, men lyckligtvis har vi inga rapporter just nu om allvarligare skador, säger Peter Adlersson, presstalesperson vid polisen i region Väst.

I Värmland ledde snöfallet till att skoltrafiken i Grums och Kil ställdes in under dagen. Och i Karlstad stängde kommunen en idrottshall eftersom det var så mycket snö på taket.

Stopp i tågtrafik

Nedfallna träd skadade en kontaktledning, vilket orsakat stopp i tågtrafiken på Rååbanan mellan Teckomatorp och Ramlösa. Under kvällen beräknades trafiken gå som normalt, enligt Trafikverket.

Ovädret ledde exempelvis även till att färjetrafiken i Tynningöleden i Stockholms län stängdes under några timmar.

Flygtrafiken påverkades också av det tuffa vädret där flera flygplatser i Sverige har upplevt omfattande störningar under morgonen. En av de hårdast drabbade flygplatserna var Ronneby där trafiken stod still under en timme under morgonen på grund av stora mängder snö. Även Arlanda flygplats tvingades ställa in avgångar inom Sverige.

Stora snömängder och kraftiga vindar ställde också till med rejäla trafikproblem i Norge. Vädret satte även stopp för delar av skolverksamheten i Skiens kommun, där flera skolor stängde på grund av väderleken och strömavbrotten som drabbat kommunen, enligt nyhetsbyrån NTB.