Fall öppnas efter kritiserat barnförhör

"Efter att ha gått igenom den mycket omfattande förundersökningen från 2001 kan vi konstatera att det finns ett antal utredningsåtgärder, framför allt av kriminalteknisk natur, som aldrig vidtogs och att det därmed finns vissa frågor som inte är klarlagda", säger överåklagare Marianne Ny i ett pressmeddelande.

"Vår bedömning är därför att det finns skäl att vidta ytterligare åtgärder. För att kunna göra det behöver förundersökningen återupptas", fortsätter hon.

Söka nya spår

Förra året gick en annan åklagare igenom det då 16 år gamla fallet, efter att nya uppgifter kommit fram i samband med en granskning i Dagens Nyheter. Den åklagaren kom dock fram till att det inte fanns anledning att öppna förundersökningen. Den utpekade pojkens advokat begärde då överprövning av ärendet och nu kommer alltså åklagare vid Utvecklingscentrum Göteborg fram till en annan slutsats - förundersökningen ska öppnas på nytt.

De nya utredningsåtgärder som är aktuella är exempelvis förhör med inblandade och nya analyser för att söka efter dna och fingeravtryck.

Många förhör

Den gamla utredningen från 2001 har fått kritik bland annat för förhörsmetoderna. Under tre månaders tid förhördes pojken minst 18 gånger och under processen ändrades hans berättelse från förnekande till ett erkännande. Han hade inget juridiskt biträde, ingen förälder eller en barnpsykolog med sig under förhören.

"När det gäller barnförhören kan vi konstatera att metoderna för hur barnförhör genomförs har utvecklats fram till i dag. En viktig skillnad är att vissa förhör var mycket långa och innehöll många repetitiva frågor. Förhören med det barn som blev intressant i utredningen ger inte något tydligt svar på vad som hände och vissa uppgifter som lämnas är uppenbart felaktiga", säger Marianne Ny.