Varning för kraftigt snöfall och ishalka

Ett rejält nederbördsområde drar in över landet i kväll, berättar Sandra Andersson, jourhavande meteorolog på SMHI.

– De största snömängderna kommer i norra Västerbotten och i de södra delarna av Norrbotten. Där kan det komma upp till 50 centimeter snö. Men även i de andra delarna av norra Sverige kan det komma ett par decimeter, säger hon.

Riktig mycket snö

SMHI har utfärdat en klass två-varning för snöfallet i norr, den näst allvarligaste varningen.

– Det är för att snöfallet blir så ymnigt där.

I de södra delarna har SMHI utfärdat den lägre varningen för snöfall, och i Jämtlandsfjällen varnas också för stark blåst.

Närmast kusten kommer det också att blåsa rejält, och då finns risk för drivbildning.

– Det är kall snö som kommer, så de största problemen blir nog i trafiken med att få bort allt.

Men snön kommer också att falla även i resten av landet.

– Det här nederbördsområdet kommer under kvällen och natten in över Götaland och Svealand, med regn eller blötsnö, och det fryser sedan på under kvällen. Då finns risk för plötslig ishalka.

Varning för halka

SMHI har utfärdat en klass ett-varning för halkan i Götaland.

Temperaturerna i dag och i natt kommer att hålla sig på plussidan i Götaland, men i Svealand blir det någon eller några minusgrader. I norr kommer temperaturerna att ligga mellan 8 och 14 minusgrader, berättar hon.

Under morgondagen kommer det att vara halt på många håll i söder, och Götaland och Svealand klarnar det upp efter snöfallet.

– Men det kan komma lite mer snö lokalt.

Snöfallet fortsätter

I norr kommer dock snön fortsätta att falla.

– Det ligger kvar under dagen, men det kommer att avta då.

Senare under veckan kommer lågtrycket att fortsätta att dominera, berättar hon. Det blir kallt, med mest minusgrader i hela landet.

– det kan komma mer snö i norr, säger Sandra Andersson.