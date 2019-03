AIK:s nya guldvapen: Litmanens lärjunge

Det var den järnhårda defensiven som lade grunden till SM-guldet 2018. AIK släppte bara in 16 mål på 30 matcher, förlorade bara en match på hela säsongen, och blev svensk mästare för tolfte gången i historien.

Men det högklassiga försvarsspelet hade varit lite värt utan offensiv slagstyrka. Och få spelare höll förra säsongen lika hög klass i det kreativa anfallsspelet som Kristoffer Olsson. Nu har landslagsmittfältaren lämnat AIK för ryska Krasnodar, och kvar finns ett tomrum.

– Det är en väldigt stor förlust. Samtidigt var det nog ingen som blev förvånad att han lämnade med tanke på det fjolåret. Tiden var nog rätt för honom att gå vidare. Så är det i näringskedjan där Sverige ligger i fotbollen, säger Sebastian Larsson, en annan landslagsmittfältare i AIK.

Lämnade England

Larsson gjorde motsatt resa förra sommaren, när han lämnade en lång karriär i Europa bakom sig för att återvända till Sverige. Hans första sejour i allsvenskan - Larsson blev ungdomsproffs i England som 16-åring och hade inte tidigare spelat i Sveriges högsta serie - slutade med guld.

Hur glädjande än det var sticker han inte under stol med att AIK har tappat flera nyckelspelare inför den här säsongen. Förlusterna av viktiga försvarskuggar som Alexander Milosevic och Robin Jansson svider, liksom tappet av Kristoffer Olsson.

Men, säger Larsson, den defensiva strukturen i laget är såpass bra att den biten borde lösa sig. Och Olssons ersättare är kanske redan på plats.

– Det är svårt att hitta spelare som spelar precis som "Koffe", men man får försöka hitta någon annan spelare som passar in i vårt sätt att spela, och sedan får man göra små vinklingar för att fortsatt ha den offensiva kraften som vi hade i fjol. Och tittar man på en ung kille som Saku så ser man snabbt att han har enorma kvaliteter i sitt sätt att spela fotboll och sättet han behandlar bollen på, säger Sebastian Larsson.

Finländsk talang

Den 19-åriga finländaren Saku Ylätupa är hämtad från nederländska storklubben Ajax. Tillsammans med återvändande Anton Salétros (lån till sommaren) är det han som är tänkt att fylla hålet efter Olsson.

Sebastian Larsson gillar vad han har sett hittills av den unga finländaren, som har Jari Litmanen, Finlands bästa spelare genom tiderna, som ett slags mentor.

– Det är en otroligt tekniskt skicklig spelare, han är just en sådan som kan röra sig på små ytor och ta sig förbi en mot en. Han är duktig med båda fötterna och väldigt rörlig, kanske just den spelartypen som vi inte har så mycket av. Det är klart att vi hoppas att han ska hitta sin roll och smälta in på ett bra sätt i laget. För då har vi ett alternativ med egenskaper som andra spelare i laget inte besitter, säger Sebastian Larsson.

Han ser ingen anledning till att AIK skulle sänka målsättningen i år. Det är guld som gäller, samtidigt som Solnaklubben vill ta sig långt i Europa.

– Det är väl ingen tvekan, vi är regerande mästare och det vore dumt och sitta och säga att vi vill hamna mitt i tabellen i år. Vi vill vara med i toppen igen. Det är en stor utmaning men vi vet vad som krävs. Vi tog delat mest poäng någonsin i allsvenskan förra året, och vinner ändå bara med två poäng. Det säger en del om vad man måste prestera.