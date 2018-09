Ankarcrona: Värmen är en faktor

Strålande sol från en närmast molnfri himmel och temperaturer närmare 30 grader. Det är prognosen för de närmaste dagarna i Mill Spring.

En kontrast mot helgens piskande regn.

– Vi är inte jätteoroliga men värmen är en faktor. Det gäller att se till att hästarna är vätskade, att de får i sig salt, som är det som de framför allt tappar. Det är viktigt att de får i sig det för att kunna hålla uppe nivån.

– De som misslyckas med det kommer att ha trötta hästar i slutet av veckan. Det är helt klart, säger Ankarcrona.

Tidshoppningen först

Hoppningen kliver in på VM-programmet med den inledande tidshoppningen under eftermiddagen och kvällen. Samtliga svenska hästar klarade besiktningen utan problem och de såg fräscha ut under tisdagens träning.

– Allting har gått som förväntat och som vi hoppats. Det är klart att det har varit lite väder och vind, men det är sånt vi inte kan påverka. Vi var här redan i april och tittade, fick en bild av hur det skulle fungera, och jag tycker att det har blivit som vi tänkt oss. Möjligen ännu bättre. Hästarna har fått lugn och ro och det är gott om platser för att rida fram. Alla de här bitarna som kan bli störningsmoment för ryttarna sköter de verkligen bra, säger Ankarcrona.

Jönsson visar vägen

VM-debutanten Fredrik Jönsson på Cold Play är först ut i tidshoppningen. Han följs av Malin Baryard Johnsson på Indiana, Henrik von Eckermann på Mary Lou och - som vanligt - Peder Fredricson på Christian K.

– Vi väljer en startordning nu och så har vi chansen att byta den till torsdag och första omgången, säger Ankarcrona.

Baryard Johnsson vill gärna gå först, men får nöja sig med att vara tvåa.

– Hon får vänta lite den här gången. Vi försöker göra det så bra som möjligt för alla. Jag är ganska övertygad om att det här är den optimala uppställningen, säger Ankarcrona.

"Här med starkaste laget"

Sverige är i VM för att hoppa om medaljerna, men förbundskaptenen ser uppemot åtta nationer som kan nå prispallen.

– Det är en sex till åtta lag som kan stå längst upp. Vi har hemmanationen USA, Irland och Belgien är jättestarka, tyskarna är alltid med. Fransmännen har kanske inte det starkaste laget på pappret, men när det drar ihop sig är de alltid farliga. Holland är alltid starka och vi vet att det alltid kommer en uppstickare.

– Det blir otroligt spännande.

TT: Utifrån betraktat ser ni svagare ut i och med att Peder Fredricson inte rider All In utan Christian K. Hur ser du på det?

– Man kan alltid diskutera det. Det är inget att sticka under stol med att All In hade varit förstavalet om han varit i form, men jag vill åka med bästa laget. Hade jag tagit ut All In nu hade jag inte tagit ut bästa laget.

– Jag är övertygad om att vi är här med vårt starkaste lag, säger Ankarcrona.